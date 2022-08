Tastiera bluetooth con tastierino numerico: ti bastano solo 16 euro

Hai bisogno di una tastiera bluetooth completa di tastierino numerico per la tua produttività? Approfitta subito dell’offerta Amazon: applica il coupon del 50% che trovi sotto al prezzo di acquisto e la paghi soltanto 16 euro. Se sei un abbonato Prime ti sarà spedita immediatamente senza costi aggiuntivi e la ricevi nel giro di massimo due giorni.

La tastiera bluetooth con tastierino numerico economica ed efficiente

Questa tastiera bluetooth è stata progettata per garantirti la miglior risposta tattile possibile e un’esperienza di digitazione molto confortevole. Merito anche del supporto ergonomico, che ti permette di lavorare al PC per molto tempo e senza fatica.

La tastiera è compatibile con numerosi dispositivi, smartphone e tablet compresi, e dispone di diversi tasti di scelta rapida utili per controllare differenti funzioni, come la luminosità dello schermo, l’apertura immediata del browser web e i controlli multimediali per la musica. Grande punto di forza è la presenza del tastierino numerico, per una produttività totale.

La batteria integrata ti offre ampio tempo di utilizzo: potrebbero passare mesi prima che tu sia costretto nuovamente a ricaricarla. Del resto, la tastiera dispone di una modalità sospensione automatica quando non viene utilizzata allo scopo di risparmia energia.

Quindi, ricordati di applicare il coupon sconto del 50% che trovi sotto al prezzo di acquisto e paga questa ottima e compatta tastiera bluetooth a soli 16 euro. Un affare da non farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.