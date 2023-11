Tastiera Bluetooth universale a 13€: CODICE PROMO

Perfetta per scrivere comodamente su computer, smartphone o tablet, la tastiera Bluetooth di EasyAcc oggi è in sconto al prezzo finale di soli 13 euro. Per approfittarne non devi far altro che applicare il codice promozionale WFUL4X46 nella scheda del prodotto su Amazon. Ha un’autonomia che arriva a 80 ore di utilizzo con una sola ricarica (il cavo per farlo è in dotazione).

Affare per il Black Friday sulla tastiera BT di EasyAcc

Il layout è italiano e sono inclusi sia i tasti funzione che quelli per il controllo dei contenuti multimediali. La compatibilità è garantita con tutti i principali sistemi operativi come Windows, macOS, Android e iOS. Si tratta di una periferica di tipo plug-and-play, dunque immediatamente pronta all’uso non appena connessa in modalità wireless, che non richiede configurazioni, driver o altro. Sottile, compatta e leggera, può essere facilmente trasportata nello zaino, nella borsa o in valigia. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare la tastiera Bluetooth di EasyAcc al prezzo finale di soli 13 euro, semplicemente attivando il codice WFUL4X46 . Basta un click (o un tap sul display) ed è fatta.

Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un giorno. E, se si tratta di un regalo, ci sarà tempo per restituirla fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.