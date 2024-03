Tastiera da gaming Logitech G512 in OTTIMO SCONTO su Amazon

Con Logitech G512 scopri una tastiera da gaming meccanica di altissima qualità: con RGB personalizzabile, tasti retroilluminati e telaio in alluminio spazzolato oggi può essere tua in offerta su Amazon a soli 89 euro invece di 109, il prezzo basso più recente.

Logitech G512: le caratteristiche della tastiera da gaming

La tastiera Logitech G offre un’esperienza di gioco personalizzata e immersiva grazie alla tecnologia LIGHTSYNC RGB, che consente di personalizzare l’illuminazione di ogni singolo tasto con oltre 16,8 milioni di colori.

Dotata di switch meccanici GX Brown, questa tastiera offre un feedback di attivazione percepibile per i giocatori che preferiscono una sensazione tattile diretta durante la digitazione. Inoltre, hai una lega di alluminio di livello aeronautico satinata che costituisce il corpo superiore, offrendo non solo un design minimalista ma anche una struttura robusta e resistente.

La tastiera Logitech G è dotata anche di una porta USB passthrough che offre praticità e velocità. Con il cavo USB dedicato aggiuntivo, puoi connettere la porta USB passthrough all’ingresso della tastiera per una trasmissione dei dati al 100% della velocità. Questo ti consente di collegare un dispositivo per la ricarica o un mouse per attaccare gli avversari senza perdere mai un colpo.

Tutto questo al prezzo eccezionale di soli 89 euro: la migliore offerta su questa tastiera di sempre. Approfittane subito.