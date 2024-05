Tastiera da gaming meccanica Logitech a 39,99€: sconto del 53%

Amazon lancia un’offerta interessante sulla Logitech G G413, una tastiera meccanica da gaming compatta e retroilluminata compatibile sia con Windows che con Mac che puoi acquistare oggi a soli 39,99 euro invece di 84,99. Un maxi sconto da non perdere.

Logitech G G413: le caratteristiche della tastiera

Questa tastiera è stata pensata per offrire durata e prestazioni ottimali risultando adatta per te che stai cercando un dispositivo affidabile anche per le sfide multiplayer più intense.

L’uso dei copritasti in PBT, un materiale altamente resistente al calore e all’usura, permette che la tastiera mantenga le sue prestazioni e il suo aspetto nel tempo. La presenza di switch meccanici tattili assicura prestazioni elevate senza compromessi, perché noti per la loro reattività e precisione, fondamentali per i giocatori che necessitano di un feedback immediato durante il gioco.

Il design della tastiera è altrettanto impressionante con il telaio in alluminio spazzolato nero che garantisce eleganza e robustezza. L’illuminazione a LED bianca aggiunge un tocco di stile e funzionalità.

Il rollover a 6 tasti e la funzione anti-ghosting assicurano che ogni pressione di tasto venga registrata correttamente, anche quando vengono premuti più tasti contemporaneamente. Sono presenti inoltre controlli multimediali integrati attivabili tramite il tasto FN, con dodici tasti funzione (FN) che permettono di gestire facilmente il volume, riprodurre e mettere in pausa i brani, saltare le tracce, silenziare, attivare l’illuminazione e bloccare Windows.

Una tastiera completa, performante, elegante e compatta: approfitta di questo maxi sconto e acquistala a soli 39,99 euro invece di 84,99.