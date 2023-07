Tastiera e mouse RGB in offerta: per i gamer che non vogliono spendere troppo

Se sei un appassionato di gaming e desideri una tastiera e un mouse dal design accattivante e performante, abbiamo la soluzione perfetta per te.

Il bundle tastiera e mouse RGB è disponibile in offerta su Amazon a soli 32,99 euro invece di 50,39. Questo eccezionale affare è progettato per i gamer che vogliono avere prestazioni elevate senza dover spendere una fortuna.

Tastiera e mouse RGB in offerta: una chicca per appassionati

La tastiera retroilluminata arcobaleno RGB è una vera e propria opera d’arte. Con ben 18 modalità di retroilluminazione RGB, puoi personalizzare la luminosità, il colore e la velocità della retroilluminazione secondo i tuoi gusti. Grazie a questa tastiera, ogni sessione di gioco sarà un’esperienza colorata e coinvolgente, soprattutto quando giochi di notte. Inoltre, la tastiera è dotata di un cavo USB tipo C staccabile, rendendola facile da trasportare e adattabile a diverse situazioni. Un estrattore per le chiavi è incluso nella confezione per semplificare eventuali cambi o pulizie.

Con i suoi 68 tasti questa tastiera ha un volume più ridotto, consentendoti di avere più spazio sul desktop per muovere il mouse o posizionare altri dispositivi.

Il mouse incluso nel bundle è un capolavoro di illuminazione RGB. Con ben 6 modalità integrate di illuminazione RGB, puoi personalizzare l’effetto luminoso che preferisci e, se desideri un’esperienza di gioco più concentrata, puoi anche scegliere di spegnere la luce. Il mouse, leggero e a nido d’ape, pesa solo 87g, riducendo notevolmente l’affaticamento della mano durante l’uso prolungato. Realizzato in materiale ABS di alta qualità, è ecologico e sicuro da usare.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon per il bundle tastiera e mouse RGB a soli 32,99 euro invece di 50,39. Goditi un’esperienza di gioco all’avanguardia con prestazioni elevate e design accattivante. Acquista ora e porta il tuo gaming a un livello superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.