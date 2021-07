Tastiera e mouse Trust GXT 838 Azor: 2 al prezzo di 1 su Amazon!

Trust è uno dei marchi di accessori per PC più prestigiosi. Oggi, pertanto, vogliamo parlarvi di un'offerta davvero incredibile che riguarda un set di mouse e tastiera economici tra i più funzionali in commercio. La promozione di Amazon riguarda il set Trust Gaming GXT 838 che passa da 30,99 euro a soli 24,99 euro che sarebbe il prezzo della tastiera se acquistata separatamente.

Tastiera e mouse Trust Gaming GXT 838 Azor: caratteristiche principali

La tastiera e il mouse GXT 838 Azor funzionano con tutti i PC e laptop: per iniziare a giocare, basta inserire il cavo USB-A nella CPU. Configurando la tastiera all’altezza giusta con i piedini in gomma antiscivolo, si è pronti a giocare con varie modalità di illuminazione RGB regolabili in intensità e velocità.

La tastiera presenta un layout integrale, che le conferisce il design ottimale per una rapida immissione di tasti. La sua tecnologia anti-ghosting consente di giocare in modo rapido e preciso: tutto sempre sotto controllo, anche se si premono 8 tasti contemporaneamente. Il mouse, invece, grazie ai 6 pulsanti sensibilissimi e al design illuminato, permetterà una gestione ottimale di ogni attività. È possibile scegliere la propria velocità preferita tramite il pulsante di selezione DPI (800-3000 DPI), mentre i colori a ciclo continuo conferiranno vivacità alla configurazione gaming!

Tutto questo può essere vostro all'incredibile prezzo di soli 24,99 euro invece di 30,99 euro. Può sembrare un'offerta banale, ma con 24,99 euro ci comprate solo la tastiera di solito!