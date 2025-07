Tastiera gaming RGB con poggiapolsi in offerta a 49,99 euro: sconto del 38% su Amazon

Vuoi dare un volto nuovo alla tua postazione da gioco? Allora approfitta dell’offerta Amazon attiva sulla tastiera SteelSeries Apex 3: con illuminazione RGB a 10 zone, poggiapolsi magnetico ergonomico e resistenza agli schizzi può essere tua a 49,99 euro invece di 79,99. Ideale anche per chi lavora al PC.

Gli switch ultra-silenziosi di questa tastiera permettono di godersi fino a 20 milioni di pressioni morbide e precise, così da poterla utilizzare anche la notte senza disturbare. Oltre a questo, c’è il sistema RGB a 10 zone che illumina la tua postazione in modo spettacolare e personalizzabile con effetti e colori dinamici.

Altro plus da considerare è il poggiapolsi magnetico: robusto, comodo e progettato per sostenere tutta la mano, è perfetto per lunghe ore di utilizzo senza fatica. La protezione IP32 ti salva da schizzi e versamenti accidentali, quindi non preoccuparti se ami sorseggiare un caffè o un energy drink mentre giochi!

Con layout italiano QWERTY è una tastiera perfetta per ogni appassionato: acquistala adesso su Amazon a soli 49,99 euro invece di 79,99.