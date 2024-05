Tastiera Logitech compatta per Mac e iPad: che SCONTO su Amazon (-54%)

La tastiera compatta bluetooth Logitech MX Keys Mini è pensata per essere utilizzata con Mac e iPad: perfetta quindi se stai cercando un accessorio di qualità, specie da utilizzare in combinazione con il tablet. Grazie allo sconto del 54% su Amazon puoi averla a 58,99 euro invece di 129.

Logitech MX Keys Mini for Mac in sconto: le caratteristiche

Come detto in apertura, questa tastiera è ottimizzata per funzionare con macOS, iPadOS e iOS, risultando compatibile quindi con vari dispositivi Apple, tra cui MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad.

Il design garantisce una digitazione precisa e confortevole grazie ai tasti leggermente concavi che si adattano alle dite: degni di nota poi i tasti intelligenti dedicati, come quelli per la dettatura vocale, per mutare o smutare il microfono e per l’inserimento rapido di emoji.

Ergonomica e facilmente trasportabile, il design compatto non compromette la precisione, rendendo la tastiera ideale per lavorare in movimento anche in condizioni di scarsa luminosità grazie al sistema di illuminazione intelligente che si attiva in automatico non appena i sensori rilevano le dita vicine alla tastiera. L’intensità della luce si regola in automatico.

La tastiera offre connettività multi-Mac, permettendoti di collegarla a più dispositivi Apple tramite Bluetooth Low Energy: puoi passare facilmente da un device all’altro. Infine, la batteria assicura fino a 10 giorni di utilizzo con retroilluminazione attiva e 5 mesi nel caso la disattivi. In ogni caso, la ricarica avviene tramite USB-C.

La Logitech MX Keys Mini for Mac è una tastiera perfetta per chi cerca precisione, comfort e portabilità con il proprio dispositivo Apple: acquistala adesso a soli 58,99 euro invece di 129.