Tastiera Logitech Craft per professionisti e creativi in super offerta

Oggi vi proponiamo un’offerta davvero interessante su Amazon, che riguarda una delle migliori tastiere per la produttività e la creatività. Parliamo naturalmente della Logitech Craft, che con uno sconto del 24% sul prezzo di listino, è da prendere assolutamente in considerazione.

Tastiera Logitech Craft scontata del 24% su Amazon

Partendo dal design, si tratta di una tastiera ad isola low profile, che ricorda molto quella dei PC portatili. Naturalmente i tasti e la struttura sono stati adattati ad una postazione desktop. Il risultato è una tastiera estremamente comoda e veloce durante la digitazione. Uno dei vantaggi è inoltre la retroilluminazione bianca, che permette di avere i tasti ben visibili anche in ambienti scuri o di sera.

Ciò che però rende unica questa tastiera è la rotella touch posta in alto a sinistra. Si tratta di una rotella multifunzione che può essere programmata, ed ottiene l’integrazione con la maggior parte dei software di grafica come Photoshop o Illustrator. La rotella può essere cliccata, ruotata o semplicemente toccata ed ognuno di questi input fornirà un accesso veloce ad una specifica funzione. Potremo cambiare velocemente colore, modificare la grandezza del pennello, regolare la saturazione. In Power Point ad esempio potremo modificare la grandezza di un grafico, piuttosto che intervenire sulle sue aree.

Non mancano tuttavia funzioni dedicate allo svago e all’intrattenimento. La rotella si integra perfettamente con i maggiori riproduttori multimediali, e può essere utilizzata per cambiare scena durante un film, saltare i brani, alzare ed abbassare il volume dell’audio. La tastiera si adatta per questo anche ad un utilizzo casalingo, fornendo un ulteriore strumento oltre che una retroilluminazione utile in ogni scenario.

Si tratta quindi di un prodotto pensato soprattutto per i professionisti ed i creativi, che vogliono uno strumento più comodo ed immediato. La rotella infatti permette di velocizzare e svolgere in maniera nettamente più fluida il lavoro, rispetto all’utilizzo del solo mouse. Ad un prezzo di 129 euro su Amazon, con uno sconto di 41 euro sul prezzo di listino, si tratta di un ottimo affare per chiunque voglia dare una marcia in più al proprio lavoro.