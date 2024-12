Tastiera Logitech K400 Plus: il 2 in 1 di cui non sapevi di aver bisogno

Stenditi sul divano oppure allungati sulla sedia e goditi il tuo computer appieno grazie a questa tastiera 2 in 1 che ti permette di controllare il PC anche senza l’utilizzo di un mouse. Si tratta del modello Logitech K400 Plus dotato di un trackpad integrato con il quale puoi fare davvero tutto. La trovi ora su Amazon a soli a 34,90€ con un super sconto del 41%.

Logitech K400 Plus, tastiera e mouse in unico dispositivo

Questa tastiera di Logitech è davvero straordinaria, non solo perché dal punto di vista della scrittura ti offre tutto il potenziale di un marchio ormai fortemente riconosciuto, ma anche perché il suo punto forte è la presenza di un trackpad sul lato destro. Ti basta collegarla facilmente a qualsiasi dispositivo mediante il suo ricevitore e davvero rischi di dimenticarti dell’esistenza dei mouse. La Logitech K400 Plus è il 2 in 1 perfetto visto che la puoi usare per scrivere ma anche per muoverti liberamente sullo schermo, proprio come se avessi fra le mani un computer portatile.

La connettività wireless ti offre un raggio d’azione fino a 10 metri, il che significa che puoi utilizzarla tranquillamente anche se sei stanco e decidi di stenderti un po’ sulla sedia oppure sul divano. Puoi anche attaccare il PC alla TV e goderti film, video e tutto quello che vuoi senza la necessità di doverti alzare ogni volta e andare alla scrivania.

Pensata per durare a lungo, quest’ultima ti offre un’autonomia davvero eccezionale. Ti basta inserire le batterie al suo interno e puoi utilizzarla per un periodo così lungo che può arrivare fino a 18 mesi. In pratica quasi ti dimentichi che è wireless.

A soli 34,90€ su Amazon, la Logitech K400 Plus è davvero uno di quei prodotti che non puoi in alcun modo lasciarti perdere, soprattutto poichè questa potenza 2 in 1 può davvero svoltarti le giornate.

Come al solito le spedizioni sono rapide e gratuite in tutti Italia con i servizi Prime.