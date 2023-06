Tastiera Logitech MX Keys: irresistibile al 39% di SCONTO

La Tastiera Logitech MX Keys al 39% di sconto è irresistibile. A questo prezzo la trovi solo su Amazon. Acquistala subito a soli 82,90 euro, invece di 134,99 euro. Si tratta di un vero e proprio affare. Estremamente professionale, è particolarmente adatta a chi cerca produttività, efficienza e precisione senza rinunce. Dotata di retroilluminazione intelligente, si adatta alla luminosità dell’ambiente.

Con disponibilità immediata, se sei un cliente Prime, ti arriva a casa senza costi aggiuntivi grazie alla consegna gratuita. Allora, cosa stai aspettando? Per aggiudicartela a questo prezzo devi essere veloce perché sta andando a ruba. La disposizione dei tasti, così come la loro forma convessa, crea la giusta situazione per una digitazione veloce e senza errori. Scopri questa soluzione impareggiabile.

Tastiera Logitech MX Keys: produttività e comodità al tuo cospetto

Scegli la Tastiera Logitech MX Keys per una digitazione comoda e produttiva. La corsa dei tasti è piacevole e rende la battitura estremamente facilitata e non faticosa. Scrivere tornerà a essere un piacere, anche nei giorni di lavoro particolarmente intenso e difficile. Grazie alla doppia connettività puoi collegarla ai tuoi dispositivi tramite connettore Wireless o tecnologia Bluetooth. La batteria funziona fino a 10 giorni con una ricarica completa.

Aggiungila ora al carrello con soli 82,90 euro, invece di 134,99 euro. Ovviamente, per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.