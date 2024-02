Tastiera Logitech MX Keys Mini mai vista a un prezzo così basso! (OFFERTA A TEMPO)

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera wireless facilmente trasportabile e posizionabile ovunque voi vogliate? Allora non potete assolutamente non acquistare la fantastica Logitech MX Keys Mini: dopo poche ore di utilizzo non tornerete più indietro e diventerà immediatamente la vostra tastiera preferita. Non si tratta di un banale accessorio, ma una delle migliori periferiche consigliata per coloro i quali devono fare i conti con lunghe sessioni di lavoro alla scrivania. Oggi va in grande offerta su Amazon con uno sconto del 19% sul prezzo più basso recente. Il prezzo finale, nonché il più basso di sempre, è di 60,99 euro!

Tastiera Logitech MX Keys Mini: caratteristiche principali

Il design minimalista offre un buon allineamento delle spalle e consente di posizionare il mouse vicino alla tastiera in modo da non doverlo raggiungere con le mani, per favorire la postura e l’ergonomia. I sensori di prossimità rilevano le mani e attivano la retroilluminazione della tastiera non appena le dita si avvicinano. I pulsanti retroilluminati, invece, si adattano automaticamente alle condizioni di illuminazione e si spengono quando vi allontanate, risparmiando energia per i momenti di ispirazione.

Può essere alimentata fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi con la retroilluminazione spenta e la ricarica avviene tramite un cavo USB-C incluso. Le parti in plastica di MX Keys Mini includono plastica riciclata post-consumer certificata, mentre sempre per l’ambiente vi è la certificazione zero emissioni: l’impronta di carbonio di MX Keys Mini è stata ridotta a zero.

Tutto questo al prezzo mai visto di soli 60,99 euro. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. Considerate che il prezzo finale è il più basso di sempre, quindi vi consigliamo di sbrigarvi prima che possa terminare. Al momento della scrittura dell’articolo mancano poco meno di 3 ore alle fine dell’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.