Tastiera Logitech MX Keys Mini in REGALO al Prime Day

Amazon ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che vogliono rivoluzionare la loro produttività davanti al computer con il Prime Day. Infatti, proprio in questo istante, una delle migliori tastiere in commercio è praticamente in regalo. Aggiudicati la Tastiera Logitech MX Keys Mini a soli 66,49 euro, invece di 129 euro.

Perfetta per gli utenti che non sanno accontentarsi, offre tantissima comodità di digitazione in un design estremamente compatto. La posizione ovunque sulla scrivania e sei subito pronto per scrivere. La corsa dei tasti è semplicemente perfetta, così come la loro dimensione, ideale per una battitura comoda e rapida.

Tastiera Logitech MX Keys Mini: riduci gli errori e il tempo di battitura

Con la Tastiera Logitech MX Keys Mini riduci sia gli errori che il tempo di battitura. Oggi è disponibile su Amazon anche a un prezzo ridotto grazie al Prime Day. Insomma, un vero e proprio regalo da non rifiutare, altrimenti te ne pentiresti. Ordinala adesso a soli 66,49 euro!

Compatibile con macOS, iOS, iPadOS, Windows, Linux e Android, questa tastiera è estremamente versatile. La connetti a tre dispositivi e passi tra uno e l’altro grazie ai tasti Switch Easy. Grazie alla doppia connettività è abbinabile tramite connessione Bluetooth o Wireless.

Ogni tasto è leggermente convesso per accogliere alla perfezione le tue dita mentre digitano. La retroilluminazione intelligente è perfetta per praticità e risparmio energetico. Acquista ora la tua MX Keys Mini a soli 66,49 euro, invece di 129 euro.