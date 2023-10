Tastiera Logitech MX Keys Mini: super PREZZO alle Offerte Prime

Sbrigati perché il 31% di sconto sulla Tastiera Logitech MX Keys Mini potrebbe terminare in un attimo. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime per aggiudicartela a un prezzo eccellente. Mettila in carrello a soli 61,99 euro, invece di 89,99 euro. Ti ricordiamo però che il prezzo di listino ufficiale è 134,99 euro.

Compatta all’inverosimile, unisce un design salva spazio a tutta la comodità di una digitazione perfetta. I tasti sono leggermente convessi per facilitare la posizione corretta delle dita durante la battitura, così da evitare fastidiosi errori involontari causati dalla pressione errata di due tasti contemporaneamente.

Tastiera Logitech MX Keys Mini: ora piccola anche nel prezzo

La Tastiera Logitech MX Keys Mini è perfetta per chi cerca un dispositivo comodo per digitare. Passare ore davanti al computer a scrivere può diventare impegnativo, tranne che con questa tastiera all’avanguardia. La postura dei polsi avverrà naturalmente e sarà sempre corretta. La retroilluminazione intelligente si adatta all’ambiente e la doppia connettività ti permette di collegarla Bluetooth o Wireless con 3 dispositivi.

Acquistala subito a soli 61,99 euro, invece di 134,99 euro (prezzo di listino). Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.