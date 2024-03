Tastiera Logitech MX Keys: solo per oggi al MINIMO STORICO

Approfitta del Minimo Storico sulla Tastiera Logitech MX Keys. Perfetta per migliorare notevolmente la tua produttività, solo per oggi l’acquisti a un prezzo eccezionale. Mettila in carrello a soli 87,40 euro, invece di 129 euro. Si tratta di un’esclusiva Amazon. Cosa stai aspettando?

Sta andando letteralmente a ruba. Tutti i professionisti la voglio e colgono questa occasione per averla o per sostituire la stessa che ora ha un po’ di anni. Grazie alla tua iscrizione Prime hai anche la consegna gratuita a casa tua e la possibilità di pagarla in 5 rate mensili a tasso zero da 17,48 euro.

Tastiera Logitech MX Keys: bellissima e super funzionale

Ritrova il piacere di scrivere grazie alla Tastiera Logitech MX Keys. Eccellente in tutto, oggi è al minimo storico su Amazon. Approfittane subito per aggiudicarti un dispositivo veramente avanzato. Grazie alla disposizione dei tasti le tue mani assumono una postura comoda e naturale durante la digitazione.

Ogni tasto ha una forma convessa per guidare le tue dita evitando errori di battitura e migliorando la tua velocità. La retroilluminazione intelligente preserva la batteria, ricaricabile con il cavo USB-C incluso. Dotata di doppia connettività, puoi collegarla fino a un massimo di 3 dispositivi tramite connettore Wireless o tecnologia Bluetooth.

Acquistala subito a soli 87,40 euro, invece di 129 euro. Questo minimo storico su Amazon è un’esclusiva per i clienti Prime. Iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.