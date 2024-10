Tastiera Logitech a SOLI 8€ su Amazon per la Festa di Prime

Compatibile con tutti i sistemi operativi in circolazione e resistente agli schizzi, Logitech K120 al prezzo stracciato di soli 8 euro è un must have se stai cercando una tastiera da mettere sulla scrivania. È cablata, quindi non dovrai mai fare i conti con l’autonomia della batteria interna. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon.

Logitech K120, la tastiera è in offerta a soli 8 euro

È una periferica di tipo plug-and-play: la colleghi ed è subito pronta all’uso, non è richiesta l’installazione di alcun driver o altre configurazioni. Tra le altre caratteristiche che vale la pena segnalare ci sono il layout QWERTY italiano, il design con altezza regolabile per un’ergonomia senza compromessi, la presenza del tastierino numerico e i pulsanti a profilo alto con risposta rapida ed elastica per una digitazione impeccabile. La vendita e la spedizione sono gestite dall’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata entro domani. Trovi tutte le informazioni aggiuntive che cerchi nella descrizione completa.

Al suo prezzo finale stracciato di soli 8,69 euro, la tastiera Logitech K120 è un ottimo affare da mettere sulla scrivania. Vale anche se la si vuole comprare per tenerla come unità di backup, di scorta. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali.

La Festa delle Offerte Prime sta per finire. Hai tempo fino a mezzanotte per approfittare delle offerte riservate agli abbonati Prime. Se non lo sei ancora, attiva subito i 30 giorni di prova gratuita, potrai anche iniziare lo streaming su Prime Video con accesso completo al catalogo della piattaforma.