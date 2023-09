Tastiera Meccanica Gaming Trust al 60% di sconto (19€)

Insuperabile e inimitabile, la mitologica Tastiera Meccanica Gaming Trust GXT 1863 è in offerta al 60% di sconto. Acquistala subito su Amazon a soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca che devi assolutamente avere. Precisione, stabilità e resistenza! Questo è un vero gioiellino con un rapporto qualità/prezzo sbalorditivo. Ogni dettaglio è stato studiato per soddisfare anche il gamer più esigente.

Dotata di interruttori meccanici rossi, questa tastiera meccanica regala un percezione lineare e un rapido tempo di risposta ad ogni pressione. Molta più precisione rende perfetta ogni giocata. Ideale per il gaming, i suoi interruttori sono stati realizzati per sostenere fino a 50 milioni di pressioni di tasto. Inoltre, grazie alla tecnologia anti-ghosting con N-key Rollover eviti che le pressioni di tasto non vengano registrate.

Tastiera Meccanica Gaming Trust GXT 1863: una bomba a -60%

La Tastiera Meccanica Gaming Trust GXT 1863 al 60% di sconto è una vera bomba. Attiva la modalità Game e concentrati su quello che stai facendo senza distrazioni. Disabilitando il tasto Windows rimani nel gioco anche se, durante la foga del gameplay, lo premi inavvertitamente. Esteticamente è geniale. Aggressiva e di carattere, offre 14 modalità di colore con luminosità regolabile, per un design personalizzato all’ennesima potenza.

Acquistala immediatamente a soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.