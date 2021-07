Tastiera meccanica hot-swappable completamente personalizzabile a meno di 60 euro

Se sei alla ricerca di una vera tastiera meccanica professionale, ma senza investire cifre astronomiche, abbiamo un’offerta che fa al caso tuo. Si tratta della tastiera meccanica Dierya DK61E, una tastiera con layout 60% pensata per i giocatori professionisti.

Tastiera meccanica professionale 60% Dierya DK61E: caratteristiche tecniche

La tastiera, infatti, presenta il layout ridotto 60% che gli conferisce un formato estremamente compatto e confortevole, in modo da lasciare un’area maggiore per i movimenti del mouse. Molto interessante il metodo di connessione, un cavo USB intrecciato Type-C removibile. Si tratta di una soluzione decisamente comoda, soprattutto nel caso in cui si voglia optare per un cavo diverso, o nel caso in cui quello in dotazione dovesse danneggiarsi. Inoltre, semplifica decisamente il trasporto per eventuali LAN Party o tornei. Come anticipato però, si tratta di una tastiera completamente meccanica, per cui è giusto porre un attimo l’attenzione sugli interruttori, i Gateron Brown.

Si tratta di interruttori garantiti per 50 milioni di pressioni con feedback esclusivamente tattile, così come i suoi diretti avversari: gli Cherry MX. A differenza di questi ultimi però, i Gateron offrono una copertura aggiuntiva che rendono la tastiera resistente a polvere e liquidi. Non dovrete preoccuparvi quindi se doveste rovesciare su di essa la vostra bevanda preferita. Se questo non bastasse, si tratta anche di una tastiera hot-swappable, il che significa che gli interruttori sono facilmente sostituibili dall’utente. Questi, infatti, non sono saldati sul PCB, ma basta sollevarli con l’apposito estrattore, ed inserire il nuovo interruttore. Un vantaggio non solo in caso di danni, ma molto utile per adattare la tastiera alle nostre esigenze. Sono compatibili la maggior parte degli interruttori meccanici, inclusi i più noti Cherry MX. Non manca, infine, la retroilluminazione RGB che oltre a donare visibilità ai tasti, fornisce interessanti effetti di grande impatto visivo. Insomma, si tratta di un prodotto indirizzato a chi cerca la tastiera definitiva, dalle grandi prestazioni ed estremamente versatile.

Grazie ad uno sconto del 15%, la Dierya DK61E è acquistabile su Amazon a soli 59,49, un vero affare considerando i prezzi delle tastiere di questa categoria.