Tastiera meccanica Logitech G413: metà prezzo per il Prime Day

Uno degli accessori fondamentali per ogni appassionato di videogiochi è senza dubbio la tastiera. Velocità e reattività nei comandi è il primo passo per essere competitivi. Questa la ragione per cui oggi vi proponiamo una delle migliori tastiere meccaniche sul mercato, proposta da Amazon a meno di metà prezzo per il Prime Day: la Logitech G413, che il portale propone oggi a soli 49,99 euro con uno sconto del 52% sul prezzo di listino.

Prime Day: tastiera meccanica da gaming Logitech G413 a meno di metà prezzo su Amazon

Innanzitutto, come premesso, parliamo di una tastiera meccanica. Ogni tasto ha un suo individuale interruttore, in questo caso Romer G Tactile, con solo il feedback tattile (simili agli Cherry MX Brown). Un buon compromesso per chi cerca reattività e silenziosità, con il feeling delle vecchie tastiere a membrana. La tastiera presenta inoltre una comoda retroilluminazione rosso brillante ideale per le sessioni di gioco notturne.

La G413 di Logitech è inoltre una delle poche tastiere meccaniche ad offrire il layout italiano, ed una struttura completa di tastierino numerico. Grazie ad un telaio in alluminio ed i piedini antiscivolo, rappresenta una delle migliori soluzioni per robustezza e stabilità, ma con delle dimensioni piuttosto compatte. Non mancano inoltre i tasti multimediali ed un tasto “Game” che permette di personalizzare tutti gli interruttori da disattivare durante le fasi di gioco. Presente infine una comoda port USB passthrough per collegare una seconda periferica direttamente alla tastiera.

Al prezzo di soli 49,99 euro su Amazon, è senza dubbio un prodotto di altissima qualità ad un prezzo davvero contenuto per la categoria in cui si pone.