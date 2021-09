Tastiera meccanica, wireless, Bluetooth e RGB a meno di 40 euro: incredibile

Quella che vi suggeriamo oggi è un vero e proprio affare nel settore delle tastiere meccaniche, studiata per i giocatori professionisti e dalle feature incredibili. Si tratta della tastiera meccanica Hetoetf Wireless RGB, una tastiera estremamente versatile e compatta con design ridotto.

Tastiera meccanica Bluetooth/wireless Hetoetf Wireless RGB: caratteristiche tecniche

La tastiera in questione ha un design piuttosto particolare, ridotto al 60% che la rende compatta e facilmente trasportabile. Questo perché è uno strumento pensato per i videogiocatori, che necessitano dell’essenziale in modo da lasciare spazio maggiore ai movimenti del mouse. Tuttavia, il layout insieme all’adozione degli switch blu, si presta egregiamente alla scrittura, grazie anche al layout internazionale che consente l’inserimento di tutte le accentate. È presente, inoltre, un tasto funzione che permette di utilizzare diverse combinazioni per i comandi multimediali e la gestione dei colori e degli effetti.

Naturalmente l’aspetto più interessante della tastiera è la connettività, che sfrutta praticamente ogni metodo di connessione disponibile. Presenta, infatti, due metodi di connessione senza fili, wireless e Bluetooth, con incluso il dongle in confezione. La connessione Bluetooth consente di collegare 3 dispositivi contemporaneamente, con la possibilità di switchare rapidamente da uno all’altro col tasto funzione. Non manca, infine, un cavo USB Type-C staccabile per ottenere le migliori prestazioni possibili. Ovviamente non manca una batteria integrata, da ben 4000mAh in grado di fornire un’ottima autonomia, supportata dalla funzione di risparmio energetico. Ottimi gli switch, in questo caso blu, con feedback tattile e sonoro che offrono un ottimo feeling sia durante il gaming che la digitazione. Al prezzo proposto oggi, davvero difficile trovare di meglio, se non impossibile.

Grazie ad un’offerta a tempo, la tastiera può essere acquistata su Amazon a soli 39,99 euro con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.