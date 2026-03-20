 Tastiera e mouse wireless con il Kit Logitech MK950 Signature Slim a 89€
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Tastiera e mouse wireless con il Kit Logitech MK950 Signature Slim a 89€

Solamente 89€ circa e potrai avere il kit Logitech MK950 Signature Slim, che comprende una tastiera e un mouse wireless spettacolari.
Tastiera e mouse wireless con il Kit Logitech MK950 Signature Slim a 89€
Tecnologia PC Hardware
Solamente 89€ circa e potrai avere il kit Logitech MK950 Signature Slim, che comprende una tastiera e un mouse wireless spettacolari.

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Logitech MK950 Signature Slim: il Kit delle meraviglie

Il Kit Logitech MK950 Signature Slim è davvero straordinario e dunque a questa cifra è da prendere al volo. La tastiera K950 ha un layout completo con tastierino numerico e tasti silenziosi per una digitazione veloce senza perdere un colpo. Gode di una retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani, si disattiva quando li allontani e si regola d’intensità in base alla luce circostante. Potrai collegarla a diversi computer e passare da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto dedicato.

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Il mouse M750 ha un’impugnatura maneggevole ed è pratico e leggero. Ci sono dei pulsanti che sono posizionati di dove appoggi il pollice e che ti permetteranno di avere diverse scorciatoie veloci. Inoltre, grazie al software dedicato, potrai modificare alcuni pulsanti decidendo la funzione che preferisci in base a ciò che devi fare. Potrai associarlo velocemente con il suo ricevitore oppure con la connessione Bluetooth.

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Questa è veramente una promozione più unica che rara e per non perderla devi fare in fretta. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo kit tastiera e mouse wireless Logitech MK950 Signature Slim a soli 89,99 euro, invece che 129 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 20 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
20 mar 2026
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