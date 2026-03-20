Tastiera e mouse wireless con il Kit Logitech MK950 Signature Slim a 89€

Fai un vero upgrade alla tua postazione PC con questi due fantastici dispositivi che trovi in offerta su Amazon a un prezzo davvero incredibilmente più basso. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la tastiera e il mouse wireless Logitech MK950 Signature Slim a soli 89,99 euro, invece che 129 euro.

Con lo sconto del 30% potrai quindi risparmiare 40 euro sul totale e ti porti a casa questi due dispositivi fantastici che risultano versatili e performanti. Fai alla svelta però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Logitech MK950 Signature Slim: il Kit delle meraviglie

Il Kit Logitech MK950 Signature Slim è davvero straordinario e dunque a questa cifra è da prendere al volo. La tastiera K950 ha un layout completo con tastierino numerico e tasti silenziosi per una digitazione veloce senza perdere un colpo. Gode di una retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani, si disattiva quando li allontani e si regola d’intensità in base alla luce circostante. Potrai collegarla a diversi computer e passare da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto dedicato.

Il mouse M750 ha un’impugnatura maneggevole ed è pratico e leggero. Ci sono dei pulsanti che sono posizionati di dove appoggi il pollice e che ti permetteranno di avere diverse scorciatoie veloci. Inoltre, grazie al software dedicato, potrai modificare alcuni pulsanti decidendo la funzione che preferisci in base a ciò che devi fare. Potrai associarlo velocemente con il suo ricevitore oppure con la connessione Bluetooth.

Questa è veramente una promozione più unica che rara e per non perderla devi fare in fretta. Quindi prima che sia troppo tardi vai su Amazon e acquista il tuo kit tastiera e mouse wireless Logitech MK950 Signature Slim a soli 89,99 euro, invece che 129 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.