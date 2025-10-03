 Tastiera pieghevole e universale con doppio sconto: ProtoArc XK01 oggi costa pochissimo
Doppio sconto da non perdere su Amazon su questa innovativa tastiera wireless pieghevole.
Vogliamo parlarti di un prodotto che non si vede spesso, ma che può esserti indubbiamente utile specie se lavori molto in giro con il tuo PC, il tuo tablet o anche il tuo smartphone. Si tratta di una tastiera wireless pieghevole, compatibile con con qualsiasi sistema operativo, che grazie a un fantastico doppio sconto puoi portarti a casa (o in borsa) a soli 44,99 euro. Ti basterà infatti attivare il coupon che trovi in pagina.

Tastiera tri-pieghevole

La tastiera ha un layout italiano a 105 tasti con dimensioni standard quando la apri del tutto. L’esperienza di digitazione ti sorprenderà perché è incredibilmente comoda grazie ai tasti a forbice a basso profilo che ricordano quelli di un laptop: in questo modo i rumori di battitura vengono ridotti del 90%.

Si alimenta tramite una batteria ricaricabile da 210mAh per offrire un’autonomia che arriva fino a 5 mesi in standbay con una sola carica. Include anche 12 tasti multimediali con cui gestire volume, app e funzioni di sistema in un attimo, con apposito tasto Fn che abilità ulteriori possibilità.

Con cuscinetti antiscivolo, connettività bluetooth che consente di associare fino a 3 dispositivi contemporaneamente per passare da uno all’altro con un tocco, cerniere robuste e sistema magnetico per la chiusura pieghevole, è un accessorio di cui non potrai più fare a meno. Attiva il coupon sconto e pagala soltanto 44,99 euro.

3 ott 2025

3 ott 2025
