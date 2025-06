Tastiera wireless compatta perfetta: Logitech MX Keys Mini a -46%

Non è una tastiera wireless come tutte le altre: Logitech MX Keys Mini, oggi in sconto del 46% su Amazon, unisce un design compatto a funzionalità da top di gamma, come da tradizione per il marchio. È perfetta da tenere sulla scrivania di casa o dell’ufficio, ma anche da portare ovunque, grazie proprio alle sue dimensioni ridotte. Il collegamento senza fili avviene attraverso la tecnologia Bluetooth, così da assicurare il pieno supporto non solo ai computer desktop e laptop, ma anche a smartphone e tablet.

Logitech MX Keys Mini tra i migliori affari di oggi

Elencare tutti i punti di forza sarebbe un’impresa, qui ci limitiamo a citare quelli più importanti. Ci sono ad esempio la compatibilità con tutti i dispositivi (fino a 3 gestiti in contemporanea) e sistemi operativi, la digitazione precisa con tasti intelligenti leggermente concavi per adattarsi al profilo delle dita, la retroilluminazione intelligente che si attiva da sola quando necessario e l’autonomia elevata con ricarica USB-C della batteria interna. Il cavo è incluso nella confezione. Scopri di più nella descrizione completa.

Ecco alcuni vantaggi dei quali puoi approfittare grazie alla promozione in corso: consegna gratuita (vendita e spedizione sono gestite da Amazon), pagamento anche a rate senza interessi, rimborso della spesa con reso gratis entro due settimane dal ricevimento e soprattutto sconto del 46% sul listino ufficiale.

Invece di pagarla 129 euro, in questo momento puoi acquistare la tastiera wireless compatta Logitech MX Keys al prezzo di soli 69 euro. La colorazione è Grafite. Un vero affare, considerando anche il voto medio (4,6 stelle su 5) assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce.