Tastiera wireless da gaming Logitech: offerta A TEMPO su Amazon (-25%)

Logitech G915 è una tastiera meccanica wireless da gaming con una lunga durata della batteria e precisione elevatissima pensata per giocare anche a livello professionale. Puoi acquistarla oggi in offerta lampo su Amazon a soli 202,99 euro invece di 269, con spedizione Prime.

Logitech G915 TKL: le caratteristiche della tastiera wireless da gaming

Questa tastiera da gaming è perfetta per giocare senza compromessi: wireless, meccanica e compatta, garantisce prestazioni di livello professionale senza il fastidio dei cavi. L’autonomia arriva fino a 40 ore di gioco e puoi concentrarti così solo sulle tue partite senza interruzioni: la ricarica rapida avviene comunque in sole 3 ore.

La tastiera è dotata di illuminazione LIGHTSYNC RGB che sincronizza gli effetti con i tuoi contenuti, permettendoti di personalizzare ogni tasto con 16,8 milioni di colori. Gli switch meccanici GL Tactile garantiscono un’esperienza di digitazione precisa e reattiva, con un feedback tattile che ti permette di percepire ogni pressione senza il rumore degli switch clicky.

Il design è ultrasottile e compatto, grazie anche all’assenza del tastierino numerico che offre così più spazio per il mouse: ideale per setup minimalisti o se ami giocare con la massima libertà. Infine, è realizzata in lega di alluminio e magnesio di livello aeronautico: questo significa combinare resistenza e leggerezza senza perdere l’eleganza.

Una tastiera che insomma unisce stile, prestazioni e massima portabilità: acquistala a soli 202,99 euro invece di 269.