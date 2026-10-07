Tastiera Wireless Keychron B1 Pro Ultra Slim: solo 37€ alla Festa delle Offerte Prime

Migliora la tua produttività e il comfort mentre stai davanti al computer grazie alla Tastiera Wireless Keychron B1 Pro Ultra Slim. Si tratta di un dispositivo con layout italiano in grado di cambiare la tua interazione con la digitazione digitale. Il suo design compatto permette di ottimizzare lo spazio sulla scrivania e la dimensione dei tasti permette di ridurre gli errori di battitura. Oggi è in offerta a soli 37,99 euro su Amazon!

Grazie alla tecnologia wireless non avrai cavi che ti disturbano o che limitano il tuo lavoro. La batteria ha una durata di circa 1200 ore, garantendo così un’ottima autonomia. La doppia connettività ti permette di decidere se collegarla al tuo dispositivo tramite modalità wireless a 2,4 GHz o tramite modalità Bluetooth. Questo ti permette di connetterla anche a smartphone e tablet senza limitazioni.

Con Keychron Launcher potrai anche personalizzarla configurando assegnazioni distinte per i tasti, macro e combinazioni di tasti rapidi. Tutto questo permette di velocizzare e ottimizzare il tuo lavoro.

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