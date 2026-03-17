Il tasto Copilot dà fastidio? Questa app lo trasforma in CTRL destro

Microsoft ha eliminato il tasto CTRL destro dalla tastiera e lo ha sostituito con un pulsante che apre Copilot. Senza chiedere il permesso a nessuno, e senza dare alcuna spiegazione. Quando gli utenti hanno provato a rimappare il tasto, Microsoft ha rimosso l’opzione, affibbiando la colpa a un bug. Così uno sviluppatore ha creato NoCopilotKey, un’applicazione che ripristina il tasto CTRL destro sui PC Copilot+.

NoCopilotKey: l’app che ripristina il CTRL destro rimosso da Microsoft

Da un paio d’anni, Microsoft incoraggia i produttori di PC a inserire un tasto fisico Copilot al posto del CTRL destro sulle tastiere dei PC Copilot+. Non è obbligatorio per la certificazione del dispositivo, ma l’azienda lo spaccia come modo rapido per avviare l’esperienza Copilot. Per chi usava il CTRL destro quotidianamente per la combinazioni di tasti, scorciatoie, workflow consolidati da anni, è stata una sostituzione forzata e decisamente sgradita.

Ma la cosa peggiore è che Microsoft ha rimosso la possibilità di rimappare il tasto, ufficialmente per un problema tecnico che, curiosamente, impedisce agli utenti di riprendere il controllo della propria tastiera…

Come funziona NoCopilotKey

L’applicazione, disponibile su GitHub, usa un “low-level keyboard hook” per intercettare la pressione del tasto Copilot e tradurla in CTRL destro. Lo sviluppatore spiega di aver creato lo strumento perché usava spesso il CTRL destro per diverse attività. PowerToys di Microsoft ha un gestore della tastiera, ma non permette la sostituzione di combinazioni di tasti in questo modo.

NoCopilotKey è un’utilità di nicchia per un caso d’uso specifico. Ma è anche il sintomo di qualcosa di più ampio, il rapporto sempre più teso tra Microsoft e i propri utenti sulla questione Copilot. Alcune community di sviluppatori hanno definito l’aggiunta del tasto Copilot “stupida“. E questa reazione, insieme al ban di “Microslop” su Discord, alle lamentele sullo speed test che apre Bing e all’irritazione per l’AI infilata ovunque, è probabilmente il motivo per cui Microsoft sta iniziando a frenare sull’integrazione di Copilot nel sistema operativo.

NoCopilotKey è disponibile su GitHub per chi vuole “de-copilotizzare” il proprio PC.