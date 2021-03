Tavoletta grafica: scriva e disegna digitale, a mano

Quando al pc occorre semplicemente scrivere in linea, utilizzando un qualsiasi editor testuale fino al più semplice Blocco Note, altro non serve se non l’accoppiata mouse/tastiera. Quando invece si vuol fuoriuscire dai rigidi schemi dell’editor tradizionale, attingendo a tutta la libertà che soltanto la scrittura a mano è in grado di offrire, allora le soluzioni sono due: un tablet (o laptop 2-in-1) con schermo touchscreen, oppure una tavoletta grafica. Quest’ultima soluzione consente di risparmiare sul dispositivo in uso e di visualizzare le immagini in verticale pur agendo in scrittura su di una superficie orizzontale. Il costo per accedervi è in queste ore tagliato del 38%, il che rappresenta un ottimo invito per i primi esperimenti: ecco la XP-PEN Deco 02, il cui prezzo si assesta in queste ore a quota 79,97 euro.

Tavoletta grafica, lo sconto è un invito

La tavoletta grafica è un simulacro della carta che consente di disegnare o prendere appunti a mano lavorando su di un’area attiva di 25cm x 15cm da 5080 LPI concentrata su un piano da 36cm x 21cm. Al fianco dell’area di scrittura sono disponibili i controlli di shortcut che consentono di velocizzare tutta una serie di funzioni (personalizzabili) così che la fase di scrittura, disegno o colore possano essere quanto più rapidi ed intuitivi possibili.

La tavoletta grafica può essere usata con una moltitudine di software e va collegata tramite porta USB Type-C. La stilo in dotazione (P06 passiva, senza la necessità di batterie) ha una sensibilità alla pressione di 8192 livelli e 266 RPS (Reports per Seconds). Nella confezione è disponibile anche un guanto utile a facilitare lo scivolamento della mano sulla superficie, riducendo al massimo l’attrito ed ottimizzando al contempo la pulizia dello strumento.

Abbiamo segnalato la versione da 79,97 euro poiché si tratta in assoluto dello sconto più appetibile a disposizione. Tuttavia il prezzo può scendere anche a 50,99 euro con una versione XP-PEN Deco 01 leggermente differente e che potrà comunque offrire massima soddisfazione.