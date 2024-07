Taylor Swift ARRIVA in ITALIA: vedi il suo tour su Disney+

Taylor Swift sta arrivando anche in Italia. Il suo tour è in programma per il 13 e il 14 luglio 2024 presso lo Stadio di San Siro a Milano. Un evento pazzesco. La vendita dei biglietti si è conclusa il 23 giugno 2024. Se non riuscirai a essere presente non ti preoccupare. Puoi sempre vederlo in streaming grazie a Disney+. Sì, hai capito bene, comodamente dal tuo divano insieme a tutta la famiglia. Niente male vero? Abbonati subito, puoi ottenere 2 mesi gratis.

In pratica, scegliendo un abbonamento annuale tra quelli disponibili, accedi alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Un’ottima offerta che ti permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità e all’abbondanza di contenuti. Inoltre, grazie al Parental Control, Disney+ è la piattaforma ideale per lasciare che siano i tuoi figli a gestirsi, tanto sei tu a controllare l’accesso solo a contenuti adatti alla loro età.

Taylor Swift: The Eras Tour in Italia

Negli Stati Uniti l’artista ha intrattenuto i suoi fan per circa 3 ore. Quindi si presuppone che anche in Italia ci sarà di che godere. Vediamo quindi la probabile scaletta di Taylor Swift: The Eras Tour nello stadio di San Siro:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma