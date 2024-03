Taylor Swift: The Eras Tour, il docu-film del concerto è disponibile in streaming

The Eras Tour, docu-film/concerto che racconta l’ultimo tour di Taylor Swift, è ora disponibile in streaming, dopo essere stato trasmesso nelle sale cinematografiche alcuni mesi fa. Il docu-film è, infatti, disponibile su Disney+, come parte del catalogo della piattaforma di streaming di Disney. Per guardare quest’interessante contenuto è sufficiente, quindi, collegarsi a Disney+ tramite il link qui di sotto. Chi non ha un abbonamento, può attivarne uno a partire da 5,99 euro al mese, scegliendo tra tre diversi piani d’abbonamento. Il documentario è un’esclusiva di Disney+ in Italia e propone contenuti aggiuntivi rispetto a quanto visto al cinema alcuni mesi fa.

The Eras Tour: il docu-film di Taylor Swift è disponibile in streaming

Il nuovo docu-film di Taylor Swift arriva su Disney+ in una versione arricchita di contenuto rispetto a quella arrivata nei cinema (che, per motivi di tempo, è stata ridotta). Il documentario diretto da Sam Wrench ripercorre il concerto del The Eras Tour svoltosi in più serate al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Si tratta, quindi, di un vero e proprio evento per tutti gli appassionati e i fan della cantante. The Eras Tour racconta l’ultimo tour mondiale di Taylor Swift. Ecco il trailer ufficiale del docu-film.

Come accedere a tutti i contenuti di Disney+

Per accedere a tutto il catalogo di Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento. La piattaforma propone tre diversi piani:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno

al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno Premium (con contenuti 4K inclusi) al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno

Per iniziare subito la visione del docu-film di Taylor Swift e per accedere a tutti gli altri contenuti della piattaforma basta seguire il link qui di sotto.