TBusiness, come funziona il vantaggio fiscale per le aziende

Un dispositivo in auto, un’app e una carta aziendale per gestire in modo semplice e puntuale la mobilità della tua impresa – piccola o grande che sia. Questo è quanto offre TBusiness, il servizio di Telepass che include tutta una serie di funzionalità e vantaggi tutti dedicati alle aziende e ai loro collaboratori. Qualche esempio? Detraibilità dell’IVA per il pedaggio in autostrada, deducibilità delle spese e cashback sui servizi. Ecco i tre pacchetti disponibili.

1. Drive

Un dispositivo da mettere in auto con cui ogni collaboratore può pagare in automatico:

pedaggio in autostrada (con la detraibilità dell’IVA al 100%)

(con la detraibilità dell’IVA al 100%) parcheggi convenzionati in aeroporti, stazioni e fiere con subito il 2% di cashback

convenzionati in aeroporti, stazioni e fiere con subito il 2% di cashback biglietti per il traghetto dello stretto di Messina

per il traghetto dello stretto di Messina l’Area C di Milano per entrare in centro città

Puoi anche abilitare la lettura della carta per accedere senza dispositivo in Pedemontana Lombarda e nell’Area C. Perfetto, ad esempio, per le auto aziendali.

2. Move

Con l’apposita applicazione, il tuo team paga in automatico con il 2% di cashback:

Strisce Blu , soste in città con calcolo del tempo effettivo

, soste in città con calcolo del tempo effettivo Carburante , rifornimento con lo 0,5% di cashback

, rifornimento con lo 0,5% di cashback Ricarica Elettrica , per tutti i veicoli elettrici

, per tutti i veicoli elettrici Treni , tutti i biglietti per spostarsi in Italia

, tutti i biglietti per spostarsi in Italia Taxi , prenotazione rapida, senza attesa

, prenotazione rapida, senza attesa Navi & Traghetti , tutti i biglietti per i viaggi in mare

, tutti i biglietti per i viaggi in mare Monopattino, Bike Sharing e Scooter Sharing, mezzi elettrici per spostamenti sostenibili in città

3. Card

Una carta prepagata nominale per ogni collaboratore, collegata al conto di moneta elettronica aziendale. Con questa carta, i tuoi collaboratori potranno pagare spese aziendali come hotel, ristoranti e tutto il necessario per i viaggi di lavoro, con uno speciale 0,75% di cashback su ogni transazione.

Una volta scelto il pacchetto che più fa per te, accedi a questa pagina per richiedere il servizio. Ti verranno proposte alcune opzioni di contatto, così da discutere con TBusiness la soluzione più adatta per la tua azienda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.