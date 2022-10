TCL CF6, una Smart TV con Fire TV integrata

Il rapporto qualità-prezzo elevato è tra i punti di forza di TCL CF6, nuova linea di Smart TV introdotto oggi dal brand, che porta con sé l’integrazione della piattaforma Fire TV. È già disponibile per l’acquisto su Amazon in due formati, con diagonali da 50 e 55 pollici.

Smart TV con Fire TV integrata: arriva TCL CF6

Tra le specifiche tecniche figurano un pannello QLED 4K con supporto a HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, slot HDMI 2.1 e compatibilità con tutte le applicazioni delle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay, NOW, Mediaset Infinity, DAZN, Pluto TV, Apple TV, Twitch, TIMVision, Amazon Music ecc. Nessun compromesso in termini di design, con un profilo sottile e senza bordi, realizzato in alluminio. In dotazione il telecomando con Alexa. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto. Questo il commento di Frédéric Langin, vicepresidente per le vendite e il marketing di TCL Europe.

Siamo entusiasti di lanciare la nostra prima serie di Fire TV firmati TCL, che offre un’ampia selezione di contenuti di alta qualità e un’esperienza visiva superba ai nostri clienti. Questa implementazione strategica dell’esperienza Fire TV, a partire da Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, e questa nuova linea di Smart TV QLED 4K, mostrano i nostri continui sforzi per soddisfare le esigenze dei consumatori, offrendo tecnologie e prodotti di qualità superiore e un’esperienza completa di Smart TV a un ottimo prezzo.

Come scritto in apertura, TCL CF6 è disponibile in due formati: da 50 pollici a 399 euro e da 55 pollici a 449 euro. In entrambi i casi, la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni.

Chi sceglie di ordinare subito la nuova Smart TV, la riceverà entro sabato, giusto in tempo per la maratona di streaming a tema Halloween.

