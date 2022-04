TCL NXTPAPER 10s: tablet disponibile in Italia

TCL ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo NXTPAPER 10s. Il tablet, presentato al CES 2022 di Las Vegas, possiede uno schermo in grado di offrire un’esperienza d’uso simile a quella della carta. Gli utenti possono sfruttare la stilo in dotazione per la scrittura a mano libera. Molto interessante il prezzo, considerata la dotazione hardware.

TCL NXTPAPER 10s: specifiche e prezzo

Il TCL NXTPAPER 10s ha uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione full HD+ (1920×1200 pixel). Il tablet del produttore cinese sfrutta una particolare tecnologia hardware che, insieme al software, permette di ridurre l’emissione della luce blu del 50% rispetto ai display LCD tradizionali, senza alterare la resa cromatica. Allo schermo è stato anche applicato un rivestimento antiriflesso.

La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek MT8768E con frequenza massima di 2 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Sono inoltre presenti due fotocamere (posteriore da 8 megapixel, frontale da 5 megapixel), due altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 8.000 mAh che offre un’autonomia fino a 24 ore.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 e GPS. Come detto, gli utenti troveranno nella confezione una stilo per la scrittura e il disegno a mano libera. Il sistema operativo installato è Android 11. Il tablet ha ricevuto inoltre la certificazione Android Enterprise Recommended, quindi può essere tranquillamente utilizzato in azienda.

Il TCL NXTPAPER 10s è disponibile in Italia nella colorazione Ethereal Sky. Il prezzo consigliato è 249,90 euro.