CES 2022: TCL entra nel settore dei notebook

Il catalogo di TCL include TV, soundbar, cuffie, smartphone, tablet e vari elettrodomestici. Il produttore cinese ha ora deciso di entrare nel settore dei notebook con il nuovo TCL Book 14 Go annunciato al CES 2022 di Las Vegas. Sono stati presentati inoltre tre tablet Android e la seconda versione degli occhiali NxtWear.

TCL Book 14 Go

Il TCL Book 14 Go ha uno schermo da 14,1 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel, processore Snapdragon 7c, 128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi e LTE, batteria da 40 Wh che offre un'autonomia fino a 12 ore. Leggendo le poche specifiche ufficializzate dal produttore, il notebook sembra una versione moderna dei famosi “netbook”. Il prezzo è 349,00 dollari. Non è noto se arriverà in Italia.

TCL NxtPaper 10s

Il TCL NxtPaper 10s è un tablet con schermo da 10,1 pollici che sfrutta la luce naturale, invece della retroilluminazione. Il pannello IPS ha un trattamento anti-riflesso e un filtro che riduce la luce blu fino al 50%. Altre specifiche note sono la batteria da 8.000 mAh e la stilo T Pen. Arriverà in Europa entro fine mese. Il prezzo è 249,00 dollari.

I nuovi Tab 8 4G e Tab 10L sono invece tablet economici con schermo da 8 e 10,1 pollici. Il primo, che supporta le reto LTE, costa 199 dollari, mentre il prezzo del secondo è 99 dollari. Arriveranno in Europa nel corso del terzo trimestre.

TCL NxtView Air

TCL NxtView Air è infine la seconda generazione del display personale indossabile. Rispetto alla prima versione è stato migliorato il design e ridotto il peso da 130 a 75 grammi. Gli occhiali nascondono due schermi Micro OLED a 1080p che equivalgono ad uno schermo da 140 pollici a distanza di circa 4 metri.

TCL ha inoltre migliorato la fedeltà cromatica e l'audio (gli altoparlanti sono nelle stanghette, ma è possibile abbinare auricolari Bluetooth o con filo). Il prezzo non è stato comunicato. Il precedente NxtView G costa circa 700 dollari.