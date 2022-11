TV economica, ma smart con Android: l'offerta TCL

Il Black Friday è alle spalle, ma la settimana Amazon dedicata all’evento no: le offerte proseguiranno ancora per tutto questo lungo weekend, fino al Cyber Monday. Qui è dove segnaliamo un’opportunità dedicata a chi cerca un televisore economico in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre, ma non vuol rinunciare alle funzionalità delle Smart TV: il modello TCL S52 è perfetto.

TCL S52, le Smart TV economiche in offerta

Pienamente compatibili con la tecnologia DVB-T2 che presto sarà necessaria per vedere i canali tradizionali, integrano la piattaforma Android TV di Google con applicazioni preinstallate per l’accesso a servizi come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e Play Store. Non manca nemmeno il supporto all’audio Dolby. Ecco i due modelli in promozione.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Controllare comunque le tempistiche aggiornate nella scheda del prodotto, poiché gli elevati volumi di vendita di questi giorni potrebbero esaurire in fretta le scorte disponibili.

È un regalo di Natale? Nessun problema per l’eventuale restituzione. Ricordiamo infatti che, in occasione della Settimana del Black Friday, Amazon ha esteso il periodo utile per effettuare il reso dei prodotti acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.