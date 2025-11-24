 TCL TV 50 POLLICI tua con MENO di 250€ al Black Friday Amazon
TCL TV 50 POLLICI tua con MENO di 250€ al Black Friday Amazon

Con il Black Friday di Amazon la TCL TV da 50 pollici ti costa meno di 250€: approfitta subito di questa incredibile promozione pazzesca.
Riscopri il piacere dell’intrattenimento di qualità grazie alla TCL TV da 50 pollici. Si tratta di un’ottima televisione smart dalle caratteristiche premium a un prezzo eccezionalmente basso grazie alla Settimana del Black Friday di Amazon. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 244 euro! La stai pagando meno di 250 euro!

TCL TV 50 pollici: impressionante per dimensioni e prezzo

La qualità delle immagini è pazzesca. Non solo hai un ampio display dal quale goderti tutti i tuoi contenuti preferiti, ma la tecnologia 4K HDR assicura dettagli senza limiti e una gamma di colori eccellente. L’esperienza visiva è super premium, soddisfando anche gli utenti più esigenti nonostante il prezzo così contenuto, quasi impossibile.

TCL 50V6C TV 50'' 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

TCL 50V6C TV 50” 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

244,22299,00€-18%

La sua natura smart la vivi direttamente dal suo sistema operativo che ti permette di accedere a un’infinità di applicazioni e giochi. Infatti, hai installata Google TV. Chi meglio di lei ti permette di scaricare e installare le tue piattaforme di streaming live e on demand? Netflix, Prime Video, NOW, DAZN; Disney+, Pluto TV, Plex, YouTube e molto altro ancora.

Il prezzo della TCL TV da 50 pollici è davvero incredibile su Amazon per il Black Friday. Ecco perché devi assolutamente acquistarla, prima che termini la promozione. Aggiungila al carrello a soli 244 euro! Goditi un intrattenimento di lusso a prezzo entry level da mercatino. Non ti capiterà più un’occasione così.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 nov 2025
