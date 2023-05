TCL svela TV OLED 8K pieghevole: si trasforma in un tavolo!

In occasione del SID Display Week 2023 che si sta tenendo ora a Los Angeles molti colossi della tecnologia stano mostrando i loro innovativi pannelli che in futuro potrebbero costituire il nuovo standard per televisioni, tablet, computer, smartphone e non solo. Giusto due giorni addietro abbiamo visto il primo display 16K al mondo, sviluppato da BOE e dalla misura pari a 2,79 metri di diagonale; un vero e proprio mostro difficile da tenere in casa! Un’altra novità più atipica ancora è però il pannello TCL OLED 8K pieghevole da 65 pollici, che si ripiega “a panino” per diventare un tavolo.

Il televisore pieghevole del futuro firmato TCL

A mostrare questo TV al pubblico è il noto youtuber HDTVTest, che già ha fornito il primo assaggio dello schermo 16K di BOE. Come potete vedere nel filmato sottostante, il pannello si piega orizzontalmente elevandosi dalla base, un tavolo con copertura trasparente che riduce le dimensioni dello schermo visibile e lo protegge da vari urti.

Si tratta a tutti gli effetti del pannello OLED al mondo con processo produttivo a stampa ink-jet dalla diagonale pari a 65 pollici, con risoluzione nativa 8K e design pieghevole. Il raggio di piegatura è inferiore a 25mm e si stima un supporto a minimo 100.000 piegature. Il refresh rate è pari a 120Hz, il picco di luminanza di 800 nit o 150 nit a pieno schermo, e gode di copertura colore DCI-P3 del 99%.

Il risultato? Un prototipo mozzafiato, pronto a sorprendere tutti con un lancio sul mercato ancora non pianificato. Trattandosi di un modello di prova, del resto, il debutto è ancora distante. Un dettaglio è certo: grazie al processo produttivo utilizzato per il pannello OLED, i costi produttivi risultano particolarmente ridotti per display di grandi dimensioni e, al contempo, l’efficienza è davvero elevata.