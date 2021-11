Team Group Cardea Liquid 1TB: l'SSD NVMe raffreddato a liquido super scontato

Se sei alla ricerca di un buon SSD NVMe, oggi vogliamo proporti uno dei prodotti più interessanti e innovativi del mercato. Si tratta del Team Group Cardea Liquid 1TB, un disco diverso da qualsiasi altro, grazie al sistema di dissipazione a liquido, oggi ad un prezzo molto vicino al suo minimo storico.

SSD NVMe Team Group Cardea Liquid 1TB: caratteristiche tecniche

Nella sostanza si tratta di un’unità NVMe PCIe 3.0, con una velocità di lettura fino a 3400MB/s e 3000MB/s in scrittura. Parliamo quindi di un disco ad alte prestazioni indirizzato soprattutto ai videogiocatori che desiderano ridurre drasticamente i tempi di caricamento. Tuttavia, si presta perfettamente anche all’utilizzo professionale per chi necessita di gestire importanti flussi di lavoro. La capacità da 1TB consente di salvare un’enorme quantità di dati, ed un buon numero di giochi. Naturalmente, è indispensabile avere uno slot dedicato sulla scheda madre per l’utilizzo del disco. Ottimo il supporto alle soluzioni S.M.A.R.T. e TRIM che consentono di monitorare lo stato del disco, e ottimizzarlo per ottenere costantemente le migliori prestazioni. A fare la differenza però, come evidente dalle immagini, è il sistema di raffreddamento.

In questo caso troviamo un sistema brevettato che utilizza una dissipazione passivo a liquido. Non sono presenti quindi pompe o ventole, mantenendo una silenziosità assoluta del disco. A differenza, però, dei tradizionali heatspreader, in questo caso troviamo un vero e proprio waterblock. Si tratta di un sistema complesso che comprende un pad termico posto sotto il plate del blocco. Su questo è ospitata una camera in cui è presente il liquido, che consente di mantenere temperature ridotte fino a 10 gradi rispetto ai tradizionali sistemi passivi. Molto interessante la possibilità di sostituire il liquido, così che mantenga sempre le migliori prestazioni possibili. All’interno del kit viene fornita una boccetta di liquido aggiuntiva, ma nulla vieta di utilizzare qualsiasi altro liquido dedicato ai custom loop. Il vantaggio reale è la semplicità, grazie ad una piccola vite per lo scolo che consente il cambio in pochi secondi. Per chi desidera le massime prestazioni anche dal punto di vista termico, è una soluzione da prendere seriamente in considerazione.

Grazie ad un interessante calo di prezzo, il Team Group Cardea Liquid da 1TB può essere acquistato su Amazon a soli 130,92 euro, quasi il prezzo più basso mai registrato.