Teams, codice leggibile da smartphone e feedback sulle chiamate

Microsoft non smette mai di lanciare nuove funzioni su Teams, alcune utili, altre meno, e questa settimana ha annunciato una manciata di aggiornamenti che arriveranno nei prossimi mesi.

Teams migliora, ecco le funzioni in arrivo tra febbraio e aprile

Per anni, condividere il codice su Teams da mobile è stato un’impresa. Caratteri illeggibili, formattazione che salta, sintassi che diventa un blob indistinto di testo. Microsoft ha finalmente risolto il problema. I blocchi di codice diventeranno mobile-friendly, quindi appariranno come oggetti allegati, tipo un’anteprima di file.

Cliccandoci sopra si aprirà una una visualizzazione ottimizzata, completa di di sintassi evidenziata, numerazione delle righe e blocchi scorrevoli. L’aggiornamento inizierà all’inizio di febbraio e dovrebbe completarsi entro metà mese.

Il feedback sulle chiamate

Qui Microsoft ha fatto una mossa coraggiosa, rinnovare l’interfaccia per i feedback sulle chiamate con categorie di problemi aggiornate e una navigazione più snella. Doveva arrivare entro fine gennaio, ma è slittato a metà/fine febbraio. Fin qui, niente di strano.

Poi Microsoft precisa che questo aggiornamento potrebbe dare l’impressione che la qualità delle chiamate di Teams sia peggiorata. Cioè, visto che sarà più facile segnalare problemi, le segnalazioni aumenteranno. Non perché Teams funziona peggio, ma perché finalmente sarà semplice lamentarsi quando qualcosa non va.

Bozze che non spariscono nel nulla

Microsoft introduce una UX di “visualizzazione rapida” per le bozze, in questo modo sarà più facile individuare e navigare tra i messaggi iniziati e mai inviati. Il rilascio è previsto per febbraio, seguito dalla disponibilità generale a marzo (MC1223827).

Segnalare chiamate sospette

Questa è probabilmente la funzione più utile. Microsoft permetterà agli utenti di segnalare chiamate 1:1 sospette direttamente agli amministratori IT e a Microsoft stessa, includendo alcuni metadati limitati.

L’opzione sarà attiva per impostazione predefinita, ma gli amministratori potranno disattivarla se preferiscono gestire le minacce in altri modi. La disponibilità generale sarà completata intorno ad aprile 2026. È un passo avanti nella lotta contro truffe e phishing che sempre più spesso usano strumenti di comunicazione aziendale come vettore d’attacco.