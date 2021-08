Teams e Outlook su Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Quest'anno non ci sarà nessun Galaxy Note, ma gli utenti aziendali potranno utilizzare i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 di Samsung anche in ambito lavorativo, sfruttando la stilo S Pen e le popolari app di Microsoft. Le due aziende hanno lavorato insieme per offrire una migliore esperienza d'uso con Teams e Outlook.

Samsung Flex Mode per Teams e Outlook

Quella tra Samsung e Microsoft è una collaborazione di lunga data. Gli utenti che possiedono uno smartphone Galaxy compatibile possono vedere le app Android sul computer Windows 10, utilizzando l'app Il mio telefono. Ora il doppio schermo dei Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 può essere sfruttato al meglio con Teams e Outlook. Ciò è possibile grazie alla modalità Flex disponibile fin dalla prima generazione dei dispositivi pieghevoli.

L'app Teams permette, ad esempio, di vedere una presentazione su uno schermo e il volto dei colleghi di lavoro sull'altro. Durante una riunione è possibile anche utilizzare la stilo S Pen per disegnare sulla Whiteboard (lavagna digitale). I due display dei nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 consentono inoltre di vedere contemporaneamente l'anteprima delle email e il contenuto completo delle singole email con Outlook.

La funzionalità Multi-Active Window permette invece di eseguire più app allo stesso tempo o due istanze della stessa app. Ad esempio, gli utenti possono aprire Microsoft Excel e PowerPoint su due schermi separati e trascinare una tabella nella presentazione.

I nuovi smartphone pieghevoli saranno in vendita dal 27 agosto. I prezzi delle configurazioni base sono 1.849 euro (Galaxy Z Fold 3) e 1.099 euro (Galaxy Z Flip 3).