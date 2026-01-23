Teams rinvia ancora la localizzazione Wi-Fi in ufficio

Teams ha beneficiato lo scorso anno di un forte aumento in termini di utenti attivi, grazie anche all’addio a Skype. Non tutti hanno digerito questa migrazione forzata e ancor meno alcune caratteristiche introdotte o annunciate da Microsoft per il suo servizio. Una di quelle che più hanno fatto discutere riguarda la localizzazione via Wi-Fi per chi si trova in ufficio, in arrivo nei client per computer con sistema operativo Windows e macOS.

Rinvio per la localizzazione Wi-Fi con Teams

Ne abbiamo scritto a fine ottobre su queste pagine, quando sono emerse le prime informazioni in merito. È una funzionalità che permetterà di conoscere la posizione esatta dell’utente quando è connesso alla rete dell’azienda. La notizia di oggi riguarda l’ennesimo rinvio: inizialmente previsto per il mese di dicembre, il lancio è stato posticipato una prima volta a gennaio e ora a marzo.

Microsoft ha aggiornato la roadmap per il rilascio sul sito ufficiale, senza però fornire alcuna spiegazione sulle ragioni dello slittamento. Non è da escludere che il ritardo possa avere in qualche modo a che fare con i feedback non esattamente positivi che ha fin qui raccolto la caratteristica. C’è chi ha sollevato dubbi legittimi per quanto riguarda la tutela della privacy. A questo proposito, la software house aveva già aggiornato la descrizione per sottolineare che sarà disabilitata di default. Eccola.

Quando gli utenti si connettono alla rete Wi-Fi della propria organizzazione, Teams sarà presto in grado di aggiornare automaticamente la loro posizione in base all’edificio in cui lavorano. Questa funzionalità sarà disattivata per impostazione predefinita.

Gli amministratori potranno comunque decidere di attivarla, ma questo non avverrà senza l’esplicita autorizzazione dell’utente. Non sappiamo quanto possa trattarsi di una libera scelta in un contesto aziendale, dove a seconda delle modalità di impiego potrebbe trasformarsi in uno strumento di sorveglianza.