Tutti insieme al tavolo della caffetteria, su Teams

Ennesima valanga di novità annunciata da Microsoft e destinata a Teams con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più in linea con le esigenze di chi opera in modalità smart working. La più curiosa è quella che riguarda la Together Mode introdotta a inizio luglio, una funzionalità che sovrappone la sagoma dell’utente a uno sfondo personalizzato restituendo così l’impressione che i colleghi si trovino nel medesimo ambiente pur essendo tutti connessi da remoto.

Le novità in arrivo su Microsoft Teams

Il gruppo di Redmond anticipa che entro i prossimi mesi verranno introdotti nuovi scenari, incluso uno che riproduce una caffetteria.

Entro ottobre arriveranno anche le cosiddette Breakout Rooms per dividere i partecipanti di una riunione in gruppi di lavoro separati, pur senza costringerli ad abbandonare il meeting in corso per avviarne un altro.

In rollout prossimamente feature dedicate alla registrazione degli incontri, alla generazione automatica dei riepiloghi di quanto detto e scritto, layout personalizzati (nella GIF qui sotto) particolarmente utili per le presentazioni e una esperienza riprogettata per la gestione degli interventi audio.

Ancora, ci saranno novità per il sistema di ricerca integrato in Teams, per le chat e per l’integrazione con la suite Microsoft 365 dedicata alla produttività.

Tornando alla Together Mode, oltreoceano è stata scelta dalla NBA per riportare almeno in forma virtuale i tifosi nei palazzetti del basket americano. I loro volti sono mostrati su display posizionati sugli spalti come si può vedere qui sopra.