TeamSystem Commerce: plugin e integrazioni per vendere online

La possibilità di integrare applicazioni e servizi in uno store online consente di divenire immediatamente operativi quando si presenta un’opportunità per la crescita della propria attività di e-commerce. Se gli utenti richiedono una nuova funzionalità, quando si afferma un nuovo trend di mercato o quando si agisce in modo proattivo anticipando le esigenze dei propri clienti, poter contare su un partner in grado di offrire una piattaforma facilmente integrabile con nuovi strumenti diventa un vantaggio competitivo fondamentale.

A questo proposito il report “E-commerce 2025: i trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online” evidenza che caratteristiche come l’omnicanalita, cioè la possibilità di estendere e uniformare la shopping experience su più canali (store online, social, mobile commerce, metaverso, offline..), la personalizzazione, l’automazione dei processi e le soluzioni integrate rappresentino e rappresenteranno in futuro dei fattori chiave per il successo di un progetto di e-commerce.

TeamSystem Commerce: un esempio di integrazione

Offrire integrazione significa creare un ecosistema al quale il merchant può attingere ogni volta che si presenta una nuova esigenza. Un po’ come accade quando si ha bisogno di una nuova funzionalità per il proprio smartphone e si ricorre ad un app store per installare l’applicazione in grado di fornirla.

Un esempio di e-commerce chiavi in mano integrabile è quello di TeamSystem Commerce. Piattaforma che offre un Apps Market dal quale prelevare applicazioni per e-commerce pronte all’uso.

A ciò si aggiunge l’integrazione nativa con con ERP (Enterprise Resource Planning), applicazioni CRM (Customer Relationship Management) e altri strumenti aziendali con la garanzia della sincronizzazione automatica dei dati tra store e gestionale. Scopriamo quindi come funziona l’offerta di TeamSystem Commerce e in quali casi può rappresentare un valore aggiunto per la vendita online, la massimizzazione delle conversioni e la fidelizzazione degli utenti.

Un Apps Market per la crescita dell’e-commerce

Il report citato sottolinea come ad oggi i consumatori siano alla ricerca di una flessibilità sempre maggiore nei metodi di pagamento. Tendono infatti a privilegiare le opzioni in grado di conciliare convenienza, come nel caso della possibilità di rateizzare i pagamenti, trasparenza delle transazioni, interfacce user-friendly, esperienze facili ed intuitive e, naturalmente, sicurezza. Partiamo quindi da queste osservazioni per presentare un primo esempio delle opportunità offerte dall’Apps Market di TeamSystem Commerce.

Il marketplace è accessibile dalla dashboard della piattaforma, testabile tramite un periodo di prova gratuito della durata di 15 giorni, e le applicazioni in essa presenti sono suddivise per categorie. Troviamo soluzioni per le vendite, le spedizioni, la gestione del catalogo e dei clienti, il marketing, l’organizzazione dei canali di vendita e molto altro tra cui anche i pagamenti.

Per accedere a questi ultimi basta seguire ad esempio il percorso “Strumenti > Apps Market” per poi selezionare “Pagamenti” dal menu a tendina dell’interfaccia utente.

Fatto questo le applicazioni diventano così disponibili per l’installazione. L’offerta è particolarmente ampia, con la possibilità di accedere a strumenti anche molto popolari come per esempio il supporto per il checkout con Satispay, il plugin di Gestpay che permette di accettare le forme di pagamento supportate dal gateway Banca Sella, Scalapay per acquisti a rate senza interessi o costi aggiuntivi, Stripe Recurring per gli acquisti ricorrenti e la possibilità di aggiungere le ricariche su carta Postepay ai metodi di pagamento standard.

Integrazione semplificata per la produttività

Alcune estensioni dell’Apps Market possono essere integrate gratuitamente, altre sono a pagamento. Vi è la possibilità di richiedere supporto agli esperti di TeamSystem così come di consultare le guide online con tutte le informazioni utili per attivazione e utilizzo. Se per esempio si volesse integrare il supporto per Scalapay, basterebbe cliccare sull’icona del plugin per visualizzarne la scheda e procedere con l’abilitazione:

Stesso discorso per l’integrazione del checkout tramite Postepay. Anche in questo caso abbiamo una scheda informativa dedicata all’estensione raggiungibile con un click.

Una volta acquistato e scaricato il plugin lo si potrà visualizzare sul percorso “Impostazioni > Pagamenti > PostePay” ed abilitarlo inserendo la spunta in corrispondenza della voce “Enable payment by Postepay on checkout”. Gli utilizzatori hanno inoltre la possibilità di:

personalizzare il testo dell’email di pagamento con cui l’utente riceverà i dati della carta da ricaricare;

personalizzare la label del metodo di pagamento visibile nel checkout per tutte le lingue del sito web;

inserire una descrizione aggiuntiva tramite l’opzione “Custom Payment Description”.

TS Pay, soluzioni integrabile e gratuita per i pagamenti

Le opzioni analizzate in precedenza si aggiungono al supporto nativo per TS Pay, la soluzione nativa di TeamSystem Commerce integrabile gratuitamente negli store che semplifica i pagamenti tramite carta di credito, debito o prepagata, supporta PayPal (anche per i pagamenti rateali) e Mobile Wallet. Consente inoltre di scegliere tra i vari gateway per lo shopping online come Amazon Pay, Stripe e XPay di Nexi.

La piattaforma permette ai clienti di pagare digitalmente e automatizza le operazioni d’incasso. Grazie ad essa si possono accettare pagamenti elettronici con carte di credito, debito e prepagate, con addebito su conto corrente e persino Paypal. I merchant possono incassare le loro spettanze a distanza condividendo un link o integrandolo in documenti come le fatture. Non manca l’integrazione con i software gestionali tramite API, si possono gestire gli incassi in presenza tramite un POS digitale, è possibile disporre bonifici dai conti correnti direttamente dal software gestionale o da TS Pay.

Il tutto senza dover accedere al remote banking. Le funzionalità per l’Open Banking permettono poi di leggere movimenti e saldi per avere sempre sotto controllo ogni aspetto legato ai pagamenti.

TeamSystem Commerce e integrazione con i gestionali e altri strumenti aziendali

Il report sui trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online ci ricorda che la capacità di un partner di creare un ecosistema di applicazioni intorno alle proprie soluzioni tecnologiche rappresenta sempre di più un metro di giudizio per valutarne la solidità. Interoperabilità e integrazione diventano quindi dei requisiti indispensabili, così come la dotazione di software con cui fornire servizi più completi, efficientare la gestione del business e creare un vantaggio competitivo concentrandosi sulle conversioni e non sulle complessità tecniche.

Per questa ragione TeamSystem Commerce offre l’integrazione con diversi CRM ed ERP nonché la garanzia di una sincronizzazione automatica dei dati tra e-commerce e gestionali. Ad oggi è possibile integrare TeamSystem Commerce con, ad esempio, Danea Easyfatt, Fatture in Cloud, TS Azienda e TS Enterprise. In alcuni casi l’integrazione avviene immediatamente, non si deve fare altro che scaricare la relativa estensione dall’Apps Market, per gli altri l’attesa è comunque breve. Non più di qualche giorno.

La possibilità di sincronizzare TeamSystem Commerce con il proprio gestionale significa non dover più eseguire una sincronizzazione manuale tra due piattaforme. L’integrazione di un gestionale TeamSystem a TeamSystem Commerce permette quindi di gestire le informazioni relative a catalogo e ordini direttamente dal gestionale.

Conclusioni

Scegliere una piattaforma come TeamSystem Commerce, con un Apps Market completo e facilmente integrabile con strumenti ERP, CRM e sistemi di pagamento, rappresenta un vantaggio competitivo essenziale per ogni merchant.

L’integrazione immediata, la sincronizzazione automatica dei dati e l’adattabilità del servizio permettono di anticipare trend e richieste del mercato, rendendo uno store online pronto a cogliere nuove opportunità. L’offerta di TeamSystem risponde ai requisiti evidenziati nel report “E-commerce 2025: i trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online” e consente di ottimizzare le conversioni, aumentare la produttività e fidelizzare i clienti. L’integrazione diventa così un’opportunità concreta di crescita.

In collaborazione con TeamSystem