TeamSystem HR, la soluzione è nel cloud

Negli anni passati molto si è fatto per dotare i reparti HR in azienda di strumenti utili a gestire al meglio i vari aspetti legati alle risorse umane in azienda, ma molto è ancora possibile fare da questo punto di vista. Ciò è dovuto ad una crescente specializzazione ed una crescente moltiplicazione degli aspetti in gestione, richiedenti spesso più software e più piattaforme, ove la difficoltà nasce spesso dalla difficoltà di interscambiare i dati o far dialogare i database.

TeamSystem HR: più problemi, una risposta

La nuova soluzione TeamSystem HR cerca di dare una risposta a questo problema con un’unica piattaforma “che mira a consolidare in un’unica soluzione cloud le diverse funzioni che rispondono a tutte le esigenze relative alla gestione delle risorse umane: dall’amministrazione, alle presenze, dal welfare alla compensation, fino all’human capital management senza dimenticare la salute e sicurezza dei dipendenti“.

Spiega TeamSystem:

La soluzione non solo consente alle aziende di sfruttare tutti i vantaggi del cloud per garantire alte performance e sicurezza sui dati, anche in smart working e in mobilità, ma propone anche funzionalità trasversali come il welfare, la gestione delle performance e gli aspetti legati alla compensation, alla formazione aziendale, all’organizzazione H&S e alla sorveglianza sanitaria. TeamSystem HR, in aggiunta, favorisce un nuovo dialogo, tra azienda e consulenti del lavoro, volto a favorire la condivisione in tempo reale dei documenti e garantire la massima efficienza nella gestione di ogni singolo dipendente.

L’obiettivo esplicito è quello di facilitare e rendere più efficiente il lavoro di reparti sempre più oberati quali quelli HR: l’automazione può ancora far molto da questo punto di vista e soluzioni data driven di questo tipo possono consolidare i flussi di lavoro attuali per liberare nuove risorse finalizzate a perseguire nuovi obiettivi.