TeamViewer: supporto remoto in Google Meet

L’azienda tedesca ha annunciato l’integrazione di TeamViewer in Google Meet. È quindi possibile offrire supporto remoto senza interruzioni e migliorare la collaborazione a distanza. Grazie a questa soluzione, i team di assistenza possono risolvere problemi tecnici in tempo reale, senza costringere gli utenti ad abbandonare la piattaforma per videoconferenze.

Add-on per Google Workspace

TeamViewer non ha bisogno di presentazioni. È uno dei software di accesso e controllo remoto più utilizzato al mondo (purtroppo anche dai cybercriminali). Google Meet è invece una delle più popolari piattaforme per videochiamate e meeting aziendali. Grazie alla “fusione” tra i due servizi è possibile risolvere eventuali problemi tecnici, senza passare da un’app all’altra.

È necessario scaricare l’add-on TeamViewer Remote Control dal Google Workspace Marketplace. Consente di avviare sessioni di supporto remoto direttamente all’interno di una riunione, quindi senza interrompere la conversazione.

I tecnici che forniscono di assistenza possono connettersi istantaneamente tramite browser, mentre gli utenti che non hanno TeamViewer possono ricevere supporto remoto tramite un veloce download automatico. I tecnici potranno quindi risolvere i problemi, visualizzando lo schermo degli utenti.

Stefan Prestele, Senior Vice President of Strategic Alliances di TeamViewer ha dichiarato: