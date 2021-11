TechJobsDay 2021: il tuo futuro lavoro dal 19-20 novembre

Lavoro cercasi, lavoro offresi e nel centro un capitale di esperienze e competenze da mettere a frutto. Il problema spesso sta però nel giusto momento e nelle giuste modalità di incontro tra queste due dimensioni, a maggior ragione in questa fase di relativo caos sul mercato del lavoro. Nasce di qui la grande opportunità del TechJobsDay 2021, evento tech interamente dedicato al lavoro e alle competenze IT. Un evento online che diventa immediatamente colloquio e quindi opportunità: se stai cercando un nuovo lavoro o se sei di fronte al bivio della tua prima occupazione, attenzione ai dettagli perché potranno cambiare la tua vita professionale (lo si può certamente dire) da un giorno all'altro.

TechJobsDay 2021

L'evento è organizzato da ReteInformaticaLavoro (“il primo sito in Italia pensato per riunire in un unico spazio virtuale le offerte di lavoro delle aziende del settore IT e i candidati in cerca di nuove opportunità“) e si terrà online tra il 19 ed il 20 novembre: saranno due giorni di colloqui, con aziende, candidati e webinar pronti ad interconnettersi per far emergere le migliori opportunità per tutti coloro i quali vi parteciperanno. L'edizione precedente ha contato ad esempio ben 600 colloqui e con ogni probabilità la cifra sarà già superata in questa edizione. L'elemento quantitativo non è tuttavia il solo, né il più importante: ReteInformaticaLavoro mette al centro dell'evento la bontà dei “match” tra chi offre e chi cerca, perché la vera vittoria sta nella mutua soddisfazione e nella capacità di creare valore a partire da questo incontro.

Il TechJobsDay mette in fila ben 26 aziende, le cui posizioni aperte sono in cerca di talenti da mettere a frutto. I candidati hanno a disposizione uffici virtuali dentro i quali raccontarsi e visionare le ricerche attive, fissare colloqui e partecipare alla ricerca della perfetta corrispondenza tra le proprie aspirazioni professionali e le esigenze dell'azienda che si è messa nel mirino. L'iscrizione è gratuita.

Le proposte

Queste sono solo alcune delle 26 proposte che animeranno il TechJobsDay 2021, un estratto utile a comprendere il tipo di competenze cercate in questo evento e il tipo di opportunità che potrebbero aprirsi partecipandovi:

SDG Group

Data Engineer: in particolare con competenze di data modeling

Data Visualization Specialist: in particolare con competenze su Power BI, Qlik e Microstrategy

Analisti informatici che vogliano intraprendere una delle due carriere precedentemente citate

Cloud Architect: in particolare con competenze su AWS o GCP ma anche Azure può andare bene

Board Architect: architetti con competenze sul tool Board

Arhs Group

Java developer da 0 a 10+ di esperienza (Java 8 a 16, Spring, Architecture Microservices, CI/CD)

.NET Developer

Tester del software con esperienza nell'esecuzione di test manuali o automatici

Team leader e/o Architect Java Devops

Delivery Manager con background tecnico (preferibilmente Java)

System Engineer

Solve.it

System Engineer;

Network & System Admin;

ServiceNow Product Specialist;

Analyst programmer piattaforma SN;

SAP Technical Consultant (SAP basis)

Click Academy

Docenti in:

sicurezza informatica

tecnologie Informatiche

Programmazione Java

Programmazione e sviluppo web

Itconsulting

Java Senior Developer

Java Junior Developer

Automation Tester

Front End Developer

Full Stack Developer

Sviluppatore DevOps

Software Tester

Iungo

Full stack engineer

UX/UI designer

Client manager

Sales manager

Business analyst

Herzum

Profili Java Full Stack con le seguenti caratteristiche:

Conoscenza delle Agile Methodologies

DBMS: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgresql. NoSQL

Web Server: Apache Tomcat, Jboss

SCM: SVN, Git

Linguaggi: Java 8/11, Javascript, Python, Groovy

J2EE come JSP, Servlet, JDBC, JMS

Conoscenza dei principali Design Pattern

Conoscenza di Framework come: Hibernate (ORM), Maven, Spring Boot

Web Services (WSDL, SOAP, UDDI), WebMethods Glue, Apache Axis, Cxf

Eclipse, JBuilder, NetBeans, Jira, Confluence, Fisheye, Bitbucket, Crowd

Bamboo CI/CD

DevOps: Container (Docker, Docker Compose) VM (VirtualBox, VmWare, Vagrant) Cloud Computing (AWS, Proxmox, VmWare), API, Ansible

Esperienza su infrastrutture As Code

Erre Technology

Sviluppatore .Net

Sviluppatore PL/SQL

Sviluppatore Front End

Sviluppatore Back End

Sviluppatore Full Stack / JAVA

Sviluppatori FE (React, REST, Angular e Redux)

Come partecipare?

Per partecipare al TechJobsDay puoi iscriverti gratuitamente qui, caricare il tuo curriculum e quindi iniziare ad esplorare gli uffici virtuali disponibili. Puoi inoltre iscriverti ai webinar (vedi qui l'agenda) prenotando il tuo posto.

Se sai programmare e se pensi di avere qualcosa da offrire ad aziende che stanno cercando un profilo come il tuo, iscriviti qui e apri il tuo futuro alle opportunità: può bastare un giorno per cambiare tutti quelli successivi.

