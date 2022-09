TechSmith, i migliori programmi per l'editing in offerta speciale

I prodotti software di TechSmith sono delle soluzioni pensate per aiutarti a catturare lo schermo, produrre contenuti visivi e registrare video. L’intera gamma è adesso in offerta speciale a tempo limitato.

Collegandoti alla pagina ufficiale, troverai i programmi, i servizi e le applicazioni pensate per diverse esigenze: dalla registrazione dello schermo ad un potente editor di video all-in-one. Tutto immediato, facile da usare, ma anche ricco di strumenti per la tua produttività.

Perché scegliere i prodotti TechSmith per l’editing video

Andando ad approfondire cosa puoi acquistare con uno sconto a periodo limitato, trovi ad esempio Snagit, un software di cattura e registrazione dello schermo semplice e potente. Puoi catturare e registrare rapidamente qualsiasi parte del desktop dandoti la possibilità di estrarre, modificare il testo e fare tutte le modifiche di cui hai bisogno.

Da non sottovalutare Camtasia, un programma tutto in uno che ti permette non solo di registrare qualsiasi cosa sullo schermo, come siti web, video, chiamate, presentazioni e altro ancora, ma anche di modificare il tutto facilmente tramite strumenti ed effetti di trascinamento e poi creare dei video nuovi di zecca dall’aspetto professionale grazie a modelli e risorse predefinite.

Se preferisci, puoi acquistare il bundle che comprende entrambe le soluzioni indicate risparmiando oltre 100 euro sul prezzo di listino. Insieme a queste, puoi arricchire il tuo pacchetto con altro software, come oltre 400.000 fotografie stock e risorse personalizzate da usare come vuoi, video d’archivio e altro ancora: tutto fortemente scontato con offerte da non perdere.

Tutto quello che devi fare, come detto, è collegarti alla pagina ufficiale, scoprire i prodotti più adatti alle tue esigenze ed effettuare l’acquisto prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.