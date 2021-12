Teclast F15 Plus 2: laptop Windows 11 (COUPON -80€)

Design elegante, cornici sottili a circondare lo schermo e un comparto hardware sufficiente per supportare la produttività quotidiana: è quanto offre Teclast F15 Plus 2, un laptop pronto per Windows 11 proposto oggi su Amazon con un interessante coupon sconto da 80 euro di cui approfittare subito.

L'occasione di oggi su Amazon: Teclast F15 Plus 2

A livello di specifiche tecniche sono presenti un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD per gestire comodamente ogni applicazione, il processore Intel Gemini Lake N4120 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per lo storage, lettore microSD, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera full size, ampio touchpad e grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla descrizione del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare questo computer portatile al prezzo finale di 339,99 euro invece di 419,99 euro, semplicemente attivando il coupon Amazon che riduce la spesa di 80 euro. Se lo compri oggi, Teclast F15 Plus 2 sarà a casa tua (o sotto il tuo albero di Natale) già domani.