Teclast F15S: il laptop pensato per la vita quotidiana

Se sei alla ricerca di un buon portatile il Black Friday in anticipo ha un’offerta davvero eccezionale che fa al caso tuo. Si tratta del Teclast F15S in offerta lampo scontato di oltre 50 euro, un laptop dalle buone prestazioni per le esigenze quotidiane.

Laptop Teclast F15S: caratteristiche tecniche

Il design è realizzato completamente in lega di alluminio di colore nero, che garantisce robustezza agevolando la dissipazione del calore. Il peso è di soli 1,8 chili mentre lo spessore si ferma a soli 7mm. Il computer monta un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una fedele riproduzione dei colori e un angolo di visione da ben 178 gradi. Buona la tastiera che include il tastierino numerico ed un profilo ribassato per un confort maggiore durante la digitazione. Ottimo il trackpad di dimensioni generose che offre un controllo estremamente preciso del cursore. A muovere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron J3455 quad-core con una frequenza massima di 2,4GHz. Questo è accompagnato da 6GB di memoria RAM e 128GB eMMC per l’archiviazione dati espandibili. È possibile, infatti, aggiungere sia una microSD che un SSD M.2 2230.

Dal punto di vista della connettività avrai a disposizione tutto ciò che ti serve. Sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Con un bandwidth di 5Gbps spostare i file da/a periferiche esterne come HDD, SSD o pendrive non sarà un problema. Indispensabili, inoltre, per effettuare rapidamente i backup. Presente una porta mini HDMI che consente di collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Si tratta di una soluzione efficace per i professionisti, o anche studenti, che necessitano di un’area di lavoro più ampia. Presente il jack da 3,5mm, oltre alle immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Un’ottima alternativa low cost per chi necessita di una buona macchina per la navigazione, l’intrattenimento e le funzioni di ufficio.

Grazie allo sconto del 15%, il Teclast F15S è disponibile su Amazon, ma per poche ore, a soli 305,99 euro per un risparmio di 54 euro sul prezzo di listino.