Teclast F7 Plus 2: SoC e GPU Intel e 8/256GB a un prezzo WOW

Siete alla ricerca di laptop con un ottimo rapporto qualità-prezzo? Oggi vi consigliamo di dare un'occhiata al Teclast F7 Plus 2, proposto in queste ore con un'offerta davvero interessante su Amazon: lo sconto è del 5% sul listino a cui vanno aggiunti 20 euro di coupon. Il dispositivo in questione è adatto a navigazione, intrattenimento, comunicazione, didattica a distanza e per le operazioni base della produttività.

Il laptop Teclast F7 Plus 2 in offerta su Amazon

Tra le specifiche tecniche il display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Gemini Lake N4120 affiancato dalla GPU Intel HD Graphic 600 di nona generazione, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0 e USB-C, slot microSD, webcam con microfono integrato, jack audio, tastiera con cornice stretta, ampio touchpad e batteria da 38 Wh.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Tutto questo nel design curato di Teclast F7 Plus 2 che grazie al suo corpo curvo, si tiene benissimo in mano. Il dispositivo è acquistabile al prezzo di 359,99 euro invece di 399,99 euro come da listino, grazie all'offerta di Amazon: durerà per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.