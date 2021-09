Teclast F7Plus 2: l'ultrabook oggi ad un prezzo incredibile

Se sei alla ricerca di un buon computer portatile, ma dal prezzo estremamente accessibile, abbiamo ciò che fa per te. Si tratta del Teclast F7Plus 2, un laptop dalle interessanti prestazioni, oggi proposto da Amazon al minimo storico. Come sempre sottolineiamo che si tratta di un’offerta a tempo su un numero di pezzi limitati, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

PC portatile Teclast F7Plus 2: caratteristiche tecniche

Il computer offre un ottimo display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) e tecnologia IPS. Quest’ultima offre una riproduzione cromatica estremamente fedele ed un angolo di visione di ben 178 gradi. Molto bello anche il design del display con cornici ultrasottili e pannello in vetro. Per quanto riguarda la tastiera, invece, troviamo una buona soluzione con layout completo e corsa ridotta dei tasti per un maggiore confort di digitazione. Il layout originario è quello internazionale, tuttavia all’interno della confezione sono forniti gli adesivi per convertirlo in italiano. A spingere il computer ci pensa un Intel Celeron N4120, un processore quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB espandibili. È disponibile, infatti, sia uno slot per schede TF sia lo slot dedicato per l’SSD, sostituibile con uno più capiente.

Dal punto di vista della connettività, nonostante uno spessore estremamente ridotto ed un peso di soli 1,5 chili, non rinuncia a nulla. Le porte USB Type-A sono due, entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non manca una porta HDMI per connettere un secondo monitor sia in mirroring che in estensione. Presente sul lato destro un pratico lettore di schede TF. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0. In sostanza un’ottima configurazione per l’uso quotidiano, ideale per chi non ha grosse esigenze dal punto di vista grafico, ma vuole una buona macchina votata alla produttività.

Grazie ad un coupon di ben 80 euro, il Teclast F7Plus 2 è acquistabile su Amazon a soli 319,99 euro, prezzo più basso mai registrato per questo PC.